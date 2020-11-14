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ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за смартфонами
ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за смартфонами
Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:25
2020-11-14T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
цум (москва)
москва
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин."Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Это касается всех организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан", — сказал Зинюшин.Он пояснил, что представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России."Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до одного миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", — отметил инспектор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, цум (москва), москва

ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за смартфонами

11:25 14.11.2020 (обновлено: 15:44 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШвейцар в медицинской маске у дверей ЦУМа
Швейцар в медицинской маске у дверей ЦУМа - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.
"Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Это касается всех организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан", — сказал Зинюшин.
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Он пояснил, что представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России.
"Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до одного миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", — отметил инспектор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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