https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584600857.html

ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за смартфонами

ЦУМу грозит миллионный штраф из-за давки в очереди за смартфонами

Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:25

2020-11-14T11:25

2020-11-14T15:44

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коронавирус covid-19

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цум (москва)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин."Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Это касается всех организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан", — сказал Зинюшин.Он пояснил, что представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России."Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до одного миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", — отметил инспектор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

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