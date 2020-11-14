https://ria.ru/20201114/gruziya-1584639386.html

Власти Грузии призвали оппозицию отказаться от радикальных требований

Власти Грузии призвали оппозицию отказаться от радикальных требований

Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что требующая повторных парламентских выборов оппозиция откажется от радикальных и безосновательных позиций и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:00

2020-11-14T17:00

2020-11-14T17:00

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что требующая повторных парламентских выборов оппозиция откажется от радикальных и безосновательных позиций и диалог между сторонами завершится позитивно, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе.По его словам, "Грузинская мечта" не рассматривает возможность проведения повторных парламентских выборов, которые требует оппозиция. Ранее между лидерами оппозиции и правящей власти состоялись два раунда переговоров, но результатов они не дали."Мы подтверждаем, что оппозиция отказалась от обеих форм перепроверки результатов выборов, как от пересчета бюллетеней, так и от просмотра видеозаписей, которые исключали спекуляции в связи с так называемой каруселью", - заявил Каладзе на брифинге.По его словам, эти действия доказывают, что в интересы оппозиционеров не входит "выяснение правды"."Несмотря на это мы надеемся, что их радикальная и безосновательная позиция изменится и диалог завершится конкретными, позитивными для страны результатами", - добавил он.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

https://ria.ru/20201105/gruziya-1583185445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, грузия, в мире