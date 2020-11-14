Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/gruziya-1584639386.html
Власти Грузии призвали оппозицию отказаться от радикальных требований
Власти Грузии призвали оппозицию отказаться от радикальных требований
Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что требующая повторных парламентских выборов оппозиция откажется от радикальных и безосновательных позиций и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:00
2020-11-14T17:00
грузинская мечта - демократическая грузия
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584622186_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_906882c55a70bc79428517c6da21952d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что требующая повторных парламентских выборов оппозиция откажется от радикальных и безосновательных позиций и диалог между сторонами завершится позитивно, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе.По его словам, "Грузинская мечта" не рассматривает возможность проведения повторных парламентских выборов, которые требует оппозиция. Ранее между лидерами оппозиции и правящей власти состоялись два раунда переговоров, но результатов они не дали."Мы подтверждаем, что оппозиция отказалась от обеих форм перепроверки результатов выборов, как от пересчета бюллетеней, так и от просмотра видеозаписей, которые исключали спекуляции в связи с так называемой каруселью", - заявил Каладзе на брифинге.По его словам, эти действия доказывают, что в интересы оппозиционеров не входит "выяснение правды"."Несмотря на это мы надеемся, что их радикальная и безосновательная позиция изменится и диалог завершится конкретными, позитивными для страны результатами", - добавил он.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html
https://ria.ru/20201105/gruziya-1583185445.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584622186_88:0:809:541_1400x0_80_0_0_818dfd7cf64bc8cfb8644d351922929a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, грузия, в мире

Власти Грузии призвали оппозицию отказаться от радикальных требований

17:00 14.11.2020
 
© Sputnik / Владимир УмикашвилиПредставители оппозиционных партий Грузии и их сторонники во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси
Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что требующая повторных парламентских выборов оппозиция откажется от радикальных и безосновательных позиций и диалог между сторонами завершится позитивно, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
По его словам, "Грузинская мечта" не рассматривает возможность проведения повторных парламентских выборов, которые требует оппозиция. Ранее между лидерами оппозиции и правящей власти состоялись два раунда переговоров, но результатов они не дали.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00
Реальность встала на пути Грузии в Европу
"Мы подтверждаем, что оппозиция отказалась от обеих форм перепроверки результатов выборов, как от пересчета бюллетеней, так и от просмотра видеозаписей, которые исключали спекуляции в связи с так называемой каруселью", - заявил Каладзе на брифинге.
По его словам, эти действия доказывают, что в интересы оппозиционеров не входит "выяснение правды".
"Несмотря на это мы надеемся, что их радикальная и безосновательная позиция изменится и диалог завершится конкретными, позитивными для страны результатами", - добавил он.
Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 15:04
Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков
 
Грузинская мечта - Демократическая ГрузияТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
03:33Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Лента новостейМолния