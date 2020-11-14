https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584629749.html

Мишустин назвал Джигарханяна мастером импровизации, проживавшим свои роли

Мишустин назвал Джигарханяна мастером импровизации, проживавшим свои роли

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Армена Джигарханяна, отметив, что актер всегда смело ломал рамки РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:13

2020-11-14T15:13

2020-11-14T15:13

культура

умер армен джигарханян

михаил мишустин

армен джигарханян

ссср

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Армена Джигарханяна, отметив, что актер всегда смело ломал рамки амплуа и был предельно откровенным в кадре и на сцене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Премьер-министр отметил, что кончина артиста - большое горе и невосполнимая утрата для всех. Мишустин подчеркнул, что Джигарханян был неповторим в любом своем проявлении, как актер, педагог, режиссер.Он добавил, что зрители любили его героев и считали удачей попасть на его спектакль, "ходили в театр – на Джигарханяна"."Мастер импровизации, он всегда смело ломал рамки амплуа, был предельно откровенным на сцене и в кадре, буквально проживал роли, вкладывал в них часть своего сердца и души, делал каждую неповторимой и эталонной", - отметил Мишустин.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

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