https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584619805.html
Матвиенко заявила, что Джигарханян был настоящим преданным делу творцом
Матвиенко заявила, что Джигарханян был настоящим преданным делу творцом
Артист Армен Джигарханян был настоящим творцом, оставившим богатое наследие, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:05
2020-11-14T14:05
2020-11-14T14:05
культура
умер армен джигарханян
валентина матвиенко
армен джигарханян
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584609320_0:437:2865:2048_1400x0_80_0_0_8f13841c7c7c00152db46cfaf11d539c.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Артист Армен Джигарханян был настоящим творцом, оставившим богатое наследие, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.По словам спикера, Джигарханян оставил яркий след в искусстве и богатое творческое наследие как уникальный актер и мудрый наставник, внес неоценимый вклад в развитие театра и кино, воспитал целую плеяду учеников и последователей.Почти четверть века он возглавлял основанный им театр, ставший важной частью культурной жизни столицы. Матвиенко подчеркнула, что все, кто знал Джигарханяна, запомнят его как человека высоких душевных качеств, щедро дарившего свой талант зрителям.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584609320_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_8ed0d63ec1de737eb317f24aad60f590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер армен джигарханян, валентина матвиенко, армен джигарханян, политика
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
Артист Армен Джигарханян
был настоящим творцом, оставившим богатое наследие, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко
.
Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.
"Выдающийся деятель культуры, большой мастер, Армен Борисович был настоящим творцом, разносторонне одаренным человеком, любившим жизнь и людей, бесконечно преданным делу, которому служил долгие годы", - говорится в телеграмме.
По словам спикера, Джигарханян оставил яркий след в искусстве и богатое творческое наследие как уникальный актер и мудрый наставник, внес неоценимый вклад в развитие театра и кино, воспитал целую плеяду учеников и последователей.
"Армен Борисович обладал огромным профессиональным опытом и безграничным обаянием", - отметила парламентарий.
Почти четверть века он возглавлял основанный им театр, ставший важной частью культурной жизни столицы. Матвиенко подчеркнула, что все, кто знал Джигарханяна, запомнят его как человека высоких душевных качеств, щедро дарившего свой талант зрителям.