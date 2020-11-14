https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584619805.html

Матвиенко заявила, что Джигарханян был настоящим преданным делу творцом

Матвиенко заявила, что Джигарханян был настоящим преданным делу творцом

Артист Армен Джигарханян был настоящим творцом, оставившим богатое наследие, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:05

2020-11-14T14:05

2020-11-14T14:05

культура

умер армен джигарханян

валентина матвиенко

армен джигарханян

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584609320_0:437:2865:2048_1400x0_80_0_0_8f13841c7c7c00152db46cfaf11d539c.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Артист Армен Джигарханян был настоящим творцом, оставившим богатое наследие, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.По словам спикера, Джигарханян оставил яркий след в искусстве и богатое творческое наследие как уникальный актер и мудрый наставник, внес неоценимый вклад в развитие театра и кино, воспитал целую плеяду учеников и последователей.Почти четверть века он возглавлял основанный им театр, ставший важной частью культурной жизни столицы. Матвиенко подчеркнула, что все, кто знал Джигарханяна, запомнят его как человека высоких душевных качеств, щедро дарившего свой талант зрителям.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, валентина матвиенко, армен джигарханян, политика