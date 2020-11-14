https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584597726.html

Названа дата похорон Армена Джигарханяна

Названа дата похорон Армена Джигарханяна

Прощание с народным артистом Арменом Джигарханяном пройдетво вторник 17 ноября, а похоронят актера на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал РИА Новости друг РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:01

2020-11-14T11:01

2020-11-14T11:51

культура

умер армен джигарханян

россия

вгик

гитис

рбк (медиагруппа)

армен джигарханян

ереван

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151949/96/1519499686_0:369:1365:1137_1400x0_80_0_0_c7c7d13e33206392638e1ce2cf5cc99c.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прощание с народным артистом Арменом Джигарханяном пройдетво вторник 17 ноября, а похоронят актера на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал РИА Новости друг Джигарханяна Артур Согомонян.Прощание с актером пройдет во вторник в 12.00."Честно говоря, мы не получили все необходимые разрешения еще. Это предварительная информация, сами понимаете сегодняшнюю ситуацию. Если разрешат, то со всеми мерами предосторожности хотим провести прощание в театре 17 ноября, во вторник, с 12.00 до 14.00. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище, рядом с дочкой", — рассказал он.Артист умер в ночь на субботу на 86 году жизни. Об этом сообщили в театре Джигарханяна.Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в фильмах " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В школьные годы он увлекся театром, однако попытка поступить в ГИТИС завершилась неудачей. После возвращения в Ереван, Джигарханян стал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.В 1969 году Джигарханян поступил в Московский драматический театр имени Маяковского — там он прослужил 27 лет.С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, а позднее перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола.В 1996 году он создал собственный Московский Драматический театр — его основой стала труппа артиста во ВГИК.

https://ria.ru/20201114/rekord-1584591144.html

россия

ереван

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, россия, вгик, гитис, рбк (медиагруппа), армен джигарханян, ереван, ссср