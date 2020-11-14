https://ria.ru/20201114/dobrodel-1584629988.html

На портале "Добродел" можно получить разъяснение по блокировке соцкарты

На портале "Добродел" можно получить разъяснение по блокировке соцкарты

На подмосковном портале "Добродел" появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по поводу блокировки соцкарты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:14

2020-11-14T15:14

2020-11-14T15:14

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На подмосковном портале "Добродел" появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по поводу блокировки соцкарты, сообщает пресс-служба правительства области.Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители в возрасте 65 лет и старше, и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан, снизить количество заболеваний коронавирусом. Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал "Добродел".Для отправки сообщения на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию "Социальная сфера", далее найти подтему "Социальная карта". Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки.Работающим гражданам по вопросу разблокировки соцкарт необходимо обращаться к своему работодателю, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201112/sotskarta-1584337691.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество