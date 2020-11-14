https://ria.ru/20201114/baykal-1584594438.html

Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала

Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:26

2020-11-14T10:26

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байкал

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина.Ранее правила были прописаны в федеральной программе, но ее срок подходит к концу в этом году. Теперь порядок предоставления субсидий утвержден в госпрограмме "Охрана окружающей среды", целью которой является ликвидация вреда природе и улучшение экологии.Отмечается, что эти средства можно направлять на строительство берегоукрепительных и очистных сооружений, объектов инженерной защиты, ликвидацию загрязнений.

https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html

байкал

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байкал, михаил мишустин, общество