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Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала
Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:26
2020-11-14T10:26
байкал
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина.Ранее правила были прописаны в федеральной программе, но ее срок подходит к концу в этом году. Теперь порядок предоставления субсидий утвержден в госпрограмме "Охрана окружающей среды", целью которой является ликвидация вреда природе и улучшение экологии.Отмечается, что эти средства можно направлять на строительство берегоукрепительных и очистных сооружений, объектов инженерной защиты, ликвидацию загрязнений.
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байкал, михаил мишустин, общество

Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала

10:26 14.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина.
Ранее правила были прописаны в федеральной программе, но ее срок подходит к концу в этом году. Теперь порядок предоставления субсидий утвержден в госпрограмме "Охрана окружающей среды", целью которой является ликвидация вреда природе и улучшение экологии.
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"Работа по охране озера Байкал и защите прилегающей территории от негативного воздействия техногенных и природных факторов будет продолжена. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства можно направлять на строительство берегоукрепительных и очистных сооружений, объектов инженерной защиты, ликвидацию загрязнений.
 
БайкалМихаил МишустинОбщество
 
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