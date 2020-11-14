Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина.
Ранее правила были прописаны в федеральной программе, но ее срок подходит к концу в этом году. Теперь порядок предоставления субсидий утвержден в госпрограмме "Охрана окружающей среды", целью которой является ликвидация вреда природе и улучшение экологии.
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"Работа по охране озера Байкал и защите прилегающей территории от негативного воздействия техногенных и природных факторов будет продолжена. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства можно направлять на строительство берегоукрепительных и очистных сооружений, объектов инженерной защиты, ликвидацию загрязнений.