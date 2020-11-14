Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью
11:59 14.11.2020 (обновлено: 12:01 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был ироничной, отзывчивой и невероятно сильной личностью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Ушел из жизни театральный режиссёр, педагог, один из ярчайших советских и российских артистов, чьи работы по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Более 60 лет назад Армен Борисович впервые вышел на сцену, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с театром и кино. За долгие годы своей профессиональной карьеры он подарил зрителю немало гениальных ролей и образы замечательных героев, которые невозможно забыть", - сказала министр, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Любимова подчеркнула, что Джигарханяна всегда выделяли универсальность и трудолюбие, ему с успехом давались как драматические, так и комедийные роли.
"Его по праву можно считать одним из самых снимаемых отечественных артистов. Он умел создать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу. За это его любили и ценили коллеги по цеху, ученики. Армен Борисович щедро делился своим опытом и знаниями с начинающими артистами, наставлял их и открывал секреты актерского мастерства. Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый, и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал – таким запомнят его окружающие", - сказала Любимова.
Министр культуры выразила слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Джигарханяна.