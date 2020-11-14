https://ria.ru/20201114/artist-1584604742.html

Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью

Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:59

2020-11-14T11:59

2020-11-14T12:01

культура

умер армен джигарханян

ольга любимова

армен джигарханян

ссср

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был ироничной, отзывчивой и невероятно сильной личностью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Любимова подчеркнула, что Джигарханяна всегда выделяли универсальность и трудолюбие, ему с успехом давались как драматические, так и комедийные роли."Его по праву можно считать одним из самых снимаемых отечественных артистов. Он умел создать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу. За это его любили и ценили коллеги по цеху, ученики. Армен Борисович щедро делился своим опытом и знаниями с начинающими артистами, наставлял их и открывал секреты актерского мастерства. Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый, и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал – таким запомнят его окружающие", - сказала Любимова.Министр культуры выразила слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Джигарханяна.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584603316.html

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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