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https://ria.ru/20201114/artist-1584604742.html
Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью
Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:59
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культура
умер армен джигарханян
ольга любимова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был ироничной, отзывчивой и невероятно сильной личностью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Любимова подчеркнула, что Джигарханяна всегда выделяли универсальность и трудолюбие, ему с успехом давались как драматические, так и комедийные роли."Его по праву можно считать одним из самых снимаемых отечественных артистов. Он умел создать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу. За это его любили и ценили коллеги по цеху, ученики. Армен Борисович щедро делился своим опытом и знаниями с начинающими артистами, наставлял их и открывал секреты актерского мастерства. Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый, и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал – таким запомнят его окружающие", - сказала Любимова.Министр культуры выразила слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Джигарханяна.
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умер армен джигарханян, ольга любимова, армен джигарханян, ссср

Любимова назвала Джигарханяна отзывчивой и невероятно сильной личностью

11:59 14.11.2020 (обновлено: 12:01 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна отличали универсальность и трудолюбие, его появление на экране вызывало восторг и неподдельную радость, он был ироничной, отзывчивой и невероятно сильной личностью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Ушел из жизни театральный режиссёр, педагог, один из ярчайших советских и российских артистов, чьи работы по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Более 60 лет назад Армен Борисович впервые вышел на сцену, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с театром и кино. За долгие годы своей профессиональной карьеры он подарил зрителю немало гениальных ролей и образы замечательных героев, которые невозможно забыть", - сказала министр, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Любимова подчеркнула, что Джигарханяна всегда выделяли универсальность и трудолюбие, ему с успехом давались как драматические, так и комедийные роли.
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"Его по праву можно считать одним из самых снимаемых отечественных артистов. Он умел создать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу. За это его любили и ценили коллеги по цеху, ученики. Армен Борисович щедро делился своим опытом и знаниями с начинающими артистами, наставлял их и открывал секреты актерского мастерства. Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый, и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал – таким запомнят его окружающие", - сказала Любимова.
Министр культуры выразила слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Джигарханяна.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянОльга ЛюбимоваАрмен ДжигарханянСССР
 
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