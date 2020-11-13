https://ria.ru/20201113/zagryaznenie-1584443291.html
На Урале проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая
На Урале проверят информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая
Прокуратура в городе Новоуральск Свердловской области проверит информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая, сообщает в пятницу надзорное ведомство... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:42
2020-11-13T11:42
2020-11-13T11:42
свердловская область
новоуральск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура в городе Новоуральск Свердловской области проверит информацию о нефтяном пятне в акватории реки Талая, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона."Прокуратура ЗАТО город Новоуральск организовала проверку по информации СМИ и видеозаписи, размещенной в социальных сетях, о загрязнении акватории реки Талая. Согласно видеозаписи, в акватории реки Талая в районе дома № 14 по улице Монтажников Новоуральского городского округа обнаружено так называемое "нефтяное пятно", - говорится в сообщении.К проверке привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии области. Специалисты отберут пробы воды, а также установят размер ущерба, причиненного окружающей среде.По результатам исследования прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20201112/zagryazneniya-1584262485.html
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