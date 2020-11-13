https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584546876.html

В BioNTech не смогли назвать сроки вакцинации от COVID-19 в Германии

В BioNTech не смогли назвать сроки вакцинации от COVID-19 в Германии

В немецкой компании BioNTech заявили, что не могут сообщить о сроках начала вакцинации от COVID в ФРГ - это зависит от решения регулятора. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:05

2020-11-13T19:05

2020-11-13T19:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

германия

майнц

сша

в мире

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. В немецкой компании BioNTech заявили, что не могут сообщить о сроках начала вакцинации от COVID в ФРГ - это зависит от решения регулятора.Биоинженеринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID, регистрация вакцины ожидается в США в ноябре, говорится в заявлении компании. Соответствующий запрос будет направлен в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/khaker-1584542699.html

германия

майнц

сша

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, майнц, сша, в мире