В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который теперь будет курировать вопросы науки и высшего образования, займется решением задачи по обеспечению полного цикла инновационных разработок, заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями.
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"Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей", - сказал Беляков журналистам.
Он отметил, что "принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан".
"Для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов - принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", - также сказал Беляков.
Он отметил, что вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики. Беляков добавил, что перед Росреестром сегодня поставлены новые задачи, связанные "с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик".
"В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку", - сказал он.