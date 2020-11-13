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В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров
В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров
Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:41
2020-11-13T18:41
алексей оверчук
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
татьяна голикова
александр новак
правительство рф
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который теперь будет курировать вопросы науки и высшего образования, займется решением задачи по обеспечению полного цикла инновационных разработок, заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями."Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей", - сказал Беляков журналистам.Он отметил, что "принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан"."Для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов - принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", - также сказал Беляков.Он отметил, что вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики. Беляков добавил, что перед Росреестром сегодня поставлены новые задачи, связанные "с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик"."В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку", - сказал он.
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алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова, александр новак, правительство рф, политика

В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров

18:41 13.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который теперь будет курировать вопросы науки и высшего образования, займется решением задачи по обеспечению полного цикла инновационных разработок, заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями.
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"Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей", - сказал Беляков журналистам.
Он отметил, что "принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан".
"Для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов - принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", - также сказал Беляков.
Он отметил, что вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики. Беляков добавил, что перед Росреестром сегодня поставлены новые задачи, связанные "с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик".
"В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку", - сказал он.
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