https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584541936.html

В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров

В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров

Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:41

2020-11-13T18:41

2020-11-13T18:41

алексей оверчук

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

татьяна голикова

александр новак

правительство рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569342190_0:152:3099:1895_1400x0_80_0_0_9ea241f8a2057a224e8dc17efc0f3e43.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Передача координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который теперь будет курировать вопросы науки и высшего образования, займется решением задачи по обеспечению полного цикла инновационных разработок, заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями."Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей", - сказал Беляков журналистам.Он отметил, что "принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан"."Для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов - принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", - также сказал Беляков.Он отметил, что вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики. Беляков добавил, что перед Росреестром сегодня поставлены новые задачи, связанные "с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик"."В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку", - сказал он.

https://ria.ru/20201111/fas-1584085088.html

https://ria.ru/20201031/oez-1582427855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова, александр новак, правительство рф, политика