https://ria.ru/20201113/muzhchina-1584436319.html
СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой
СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой
Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:06
2020-11-13T11:06
2020-11-13T11:36
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает пресс-служба СК РФ.По предварительным данным, поздно вечером 12 ноября бригада скорой прибыла по вызову беременной женщины. Отмечается, что при осмотре пациентки в конфликт с медработником вступил ее пьяный сожитель, избивший фельдшера, у которого диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.Следователи опрашивают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.По информации минздрава Ульяновской области, пьяный мужчина бил сотрудника скорой об пол, пытался задушить. С помощью его коллеги, женщины-фельдшера, им удалось вырваться и убежать. После этого медики вызвали полицию и написали заявление.Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу, где от госпитализации отказался.Отмечается также, что после произошедшего старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, та вызывать повторно скорую помощь отказалась.
https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html
https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html
ульяновская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает пресс-служба СК
РФ.
"Начата процессуальная проверка по сообщению о применении насилия к 50-летнему сотруднику скорой медицинской помощи, получившему телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, поздно вечером 12 ноября бригада скорой прибыла по вызову беременной женщины. Отмечается, что при осмотре пациентки в конфликт с медработником вступил ее пьяный сожитель, избивший фельдшера, у которого диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.
Следователи опрашивают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.
По информации минздрава Ульяновской области
, пьяный мужчина бил сотрудника скорой об пол, пытался задушить. С помощью его коллеги, женщины-фельдшера, им удалось вырваться и убежать. После этого медики вызвали полицию и написали заявление.
Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу, где от госпитализации отказался.
Отмечается также, что после произошедшего старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, та вызывать повторно скорую помощь отказалась.