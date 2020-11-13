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СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой
СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой
Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:06
2020-11-13T11:36
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает пресс-служба СК РФ.По предварительным данным, поздно вечером 12 ноября бригада скорой прибыла по вызову беременной женщины. Отмечается, что при осмотре пациентки в конфликт с медработником вступил ее пьяный сожитель, избивший фельдшера, у которого диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.Следователи опрашивают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.По информации минздрава Ульяновской области, пьяный мужчина бил сотрудника скорой об пол, пытался задушить. С помощью его коллеги, женщины-фельдшера, им удалось вырваться и убежать. После этого медики вызвали полицию и написали заявление.Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу, где от госпитализации отказался.Отмечается также, что после произошедшего старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, та вызывать повторно скорую помощь отказалась.
https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html
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ульяновская область
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ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой

11:06 13.11.2020 (обновлено: 11:36 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Начата процессуальная проверка по сообщению о применении насилия к 50-летнему сотруднику скорой медицинской помощи, получившему телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
10:46
Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой
По предварительным данным, поздно вечером 12 ноября бригада скорой прибыла по вызову беременной женщины. Отмечается, что при осмотре пациентки в конфликт с медработником вступил ее пьяный сожитель, избивший фельдшера, у которого диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.
Следователи опрашивают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 19:17Воронежская область
Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе
По информации минздрава Ульяновской области, пьяный мужчина бил сотрудника скорой об пол, пытался задушить. С помощью его коллеги, женщины-фельдшера, им удалось вырваться и убежать. После этого медики вызвали полицию и написали заявление.
Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу, где от госпитализации отказался.
Отмечается также, что после произошедшего старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, та вызывать повторно скорую помощь отказалась.
 
Ульяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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