https://ria.ru/20201113/muzhchina-1584436319.html

СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой

СК изучает данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой

Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:06

2020-11-13T11:06

2020-11-13T11:36

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ульяновские следователи проверяют данные о нападении пьяного мужчины на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной пассии, сообщает пресс-служба СК РФ.По предварительным данным, поздно вечером 12 ноября бригада скорой прибыла по вызову беременной женщины. Отмечается, что при осмотре пациентки в конфликт с медработником вступил ее пьяный сожитель, избивший фельдшера, у которого диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.Следователи опрашивают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.По информации минздрава Ульяновской области, пьяный мужчина бил сотрудника скорой об пол, пытался задушить. С помощью его коллеги, женщины-фельдшера, им удалось вырваться и убежать. После этого медики вызвали полицию и написали заявление.Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в больницу, где от госпитализации отказался.Отмечается также, что после произошедшего старший врач скорой помощи дозвонился до пациентки, та вызывать повторно скорую помощь отказалась.

https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html

https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html

ульяновская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия