https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584411821.html

Власти Москвы рассказали о заболеваемости COVID-19 среди школьников

Власти Москвы рассказали о заболеваемости COVID-19 среди школьников

Увеличение числа заболевших среди учащихся средней и старшей школы в Москве при общем росте заболеваемости коронавирусом не отмечено, рассказала журналистам в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:57

2020-11-13T08:57

2020-11-13T08:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Увеличение числа заболевших среди учащихся средней и старшей школы в Москве при общем росте заболеваемости коронавирусом не отмечено, рассказала журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве продолжается рост числа случаев коронавирусной инфекции. За период с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза. Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной – среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября. Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тысяч. Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%", - рассказала вице-мэр.По ее словам, это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти – приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе.В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в начале октября все столичные школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября 500 тысяч учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы. Во всех образовательных организациях соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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