https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающих из Китая,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:18

2020-11-13T06:18

2020-11-13T06:18

коронавирус в россии

москва

справки

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5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом было организовано на входах в метро. 10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и детских садах. С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были закрыты колледжи.Столичные вузы также перешли на дистанционную форму обучения. Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось без необходимости не покидать квартиру. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. 18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты учреждения культурно-досугового типа, а также развлекательные заведения. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом. Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом в стране. После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси.Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая. Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха. 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших). С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена работа каршеринга. Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным. 28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая. Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года. С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях. 10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была открыта. Также были проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов). Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 2020 года, также были продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. 12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных ограничений, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный режим. 15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. 25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешалось не менее чем на пять дней. С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать городские приюты для бездомных собак и кошек. С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска (ранее также было возможно перемещаться по пропуску, оформленному через сервисы Московской области). 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на прогулки. Однако режим самоизоляции граждан, пропускной режим и остальные ограничительные меры были продлены в Москве до 14 июня. 8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни. С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок.Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогли без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных институтов. Кроме того, были открыты кладбища.16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Было разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии заполняемости трибун не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды. 23 июня в Москве были отменены ограничения на работу спортивной индустрии. Возобновилась пассажирская навигация по Москве-реке. Также были сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись учреждения социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. Кроме того, были сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: качелей, уличных тренажеров и лавок.С 13 июля были отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь смогли посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Был отменен запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы вернулись общеобразовательные школы и колледжи. Были сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Однако по-прежнему было приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе.Были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.К началу августа город вернулся к обычной жизни. С 1 августа в Москве возобновили работу театры, кинотеатры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований могло быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновили свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе. Однако в городе по-прежнему необходимо было использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохранились и требования соблюдения социального дистанцирования.24 сентября 2020 года мэр Москвы заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями было продлено по 28 октября 2020 года включительно. Кроме того, мэр Москвы рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на COVID-19. Мэр Москвы призвал жителей города строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.29 сентября Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией принял решение увеличить осенние школьные каникулы. Согласно распоряжению мэра Москвы, с 5 по 18 октября включительно были установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.1 октября Сергей Собянин обязал организации перевести сотрудников на удаленку. Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны были перевести с 5 октября по 28 октября 2020 года на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).Требования о переходе на удаленную работу также не распространялись на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома ", "Роскосмоса " и некоторых других стратегических отраслей.6 октября, на фоне осложнения ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Решение о приостановлении бесплатного проезда вступило в силу с 9 октября.Начиная с 9 октября и до окончания каникул, также был приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. Продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, была переведена в электронный вид. Кроме того, предприятия и организации города обязали еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 19 октября 2020 года ученики 1-5 классов после каникул возобновили обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позднее дистанционный режим был продлен по 8 ноября, затем – по 22 ноября 2020 года. Работа учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, была приостановлена сначала до 1 ноября, затем – по 29 ноября 2020 года. Дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников также продлен по 29 ноября 2020 года. До конца ноября 2020 года будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.С 19 октября доступ работников и посетителей в развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов.На фоне большого подъема эпидемии коронавируса в Москве с 13 ноября 2020 года будут введены новые ограничения, они будут действовать до 15 января 2021 года.Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Данные ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить мероприятия в режиме онлайн.Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе возможно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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