https://ria.ru/20201113/izbienie-1584411648.html

В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь

В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь

Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты в семье, где произошло резонансное преступление с избиением годовалого ребенка его отцом, сообщили... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:57

2020-11-13T08:57

2020-11-13T08:58

биробиджан

происшествия

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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты в семье, где произошло резонансное преступление с избиением годовалого ребенка его отцом, сообщили представители УМВД по Еврейской автономной области в пятницу на совещании в правительстве региона.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр.Как сообщила накануне РИА Новости региональный детский омбудсмен Ирина Пинчук, дело об избиении годовалого ребенка находится на ее особом контроле. В пятницу в правительстве области прошло инициированное ею совещание по данной ситуации, в котором также приняли участие специалисты профильных отраслей областного правительства и мэрии города, сотрудники полиции и прокуратуры.По информации главного врача областной детской больницы ЕАО Дмитрия Борисенко, жизни девочки ничто не угрожает. Она была доставлена с переломом и повреждениями мягких тканей. Ожидается, что в течение недели ребенок будет переведен на амбулаторное лечение. Девочка будет выписана из больницы уже в социальное учреждение.На совещании в правительстве области отметили, что в рамках недавнего рейда сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили мать, на момент визита она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из семьи был изъят второй ребенок, на данный момент он помещен в социальное учреждение. Сожитель женщины находится под стражей.Как рассказала председатель комитета соцзащиты населения Наталья Афанасьева, ранее младшая дочь уже помещалась в социальное учреждение на то время, пока мать лечилась от туберкулеза. После оформления необходимых документов ребенка вернули в семью. Условия, в которых содержались дети, оценивались как удовлетворительные, на межведомственном учете семья не состояла.

https://ria.ru/20201110/izbienie-1584022824.html

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https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html

биробиджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биробиджан, происшествия