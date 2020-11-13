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В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь
В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь
Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты в семье, где произошло резонансное преступление с избиением годовалого ребенка его отцом, сообщили... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:57
2020-11-13T08:58
биробиджан
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты в семье, где произошло резонансное преступление с избиением годовалого ребенка его отцом, сообщили представители УМВД по Еврейской автономной области в пятницу на совещании в правительстве региона.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр.Как сообщила накануне РИА Новости региональный детский омбудсмен Ирина Пинчук, дело об избиении годовалого ребенка находится на ее особом контроле. В пятницу в правительстве области прошло инициированное ею совещание по данной ситуации, в котором также приняли участие специалисты профильных отраслей областного правительства и мэрии города, сотрудники полиции и прокуратуры.По информации главного врача областной детской больницы ЕАО Дмитрия Борисенко, жизни девочки ничто не угрожает. Она была доставлена с переломом и повреждениями мягких тканей. Ожидается, что в течение недели ребенок будет переведен на амбулаторное лечение. Девочка будет выписана из больницы уже в социальное учреждение.На совещании в правительстве области отметили, что в рамках недавнего рейда сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили мать, на момент визита она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из семьи был изъят второй ребенок, на данный момент он помещен в социальное учреждение. Сожитель женщины находится под стражей.Как рассказала председатель комитета соцзащиты населения Наталья Афанасьева, ранее младшая дочь уже помещалась в социальное учреждение на то время, пока мать лечилась от туберкулеза. После оформления необходимых документов ребенка вернули в семью. Условия, в которых содержались дети, оценивались как удовлетворительные, на межведомственном учете семья не состояла.
https://ria.ru/20201110/izbienie-1584022824.html
https://ria.ru/20201107/izbienie-1583531053.html
https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html
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биробиджан, происшествия

В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь

08:57 13.11.2020 (обновлено: 08:58 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты в семье, где произошло резонансное преступление с избиением годовалого ребенка его отцом, сообщили представители УМВД по Еврейской автономной области в пятницу на совещании в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр.
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Как сообщила накануне РИА Новости региональный детский омбудсмен Ирина Пинчук, дело об избиении годовалого ребенка находится на ее особом контроле. В пятницу в правительстве области прошло инициированное ею совещание по данной ситуации, в котором также приняли участие специалисты профильных отраслей областного правительства и мэрии города, сотрудники полиции и прокуратуры.
"За последнее время семья несколько раз попадала в поле зрения полиции. Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты. Один из них произошел накануне. На почве ревности сожитель женщины избил ее и малолетнюю дочь", - сообщили представители УМВД по ЕАО.
По информации главного врача областной детской больницы ЕАО Дмитрия Борисенко, жизни девочки ничто не угрожает. Она была доставлена с переломом и повреждениями мягких тканей. Ожидается, что в течение недели ребенок будет переведен на амбулаторное лечение. Девочка будет выписана из больницы уже в социальное учреждение.
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На совещании в правительстве области отметили, что в рамках недавнего рейда сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили мать, на момент визита она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из семьи был изъят второй ребенок, на данный момент он помещен в социальное учреждение. Сожитель женщины находится под стражей.
"Власти региона оперативно отреагировали на происшествие и отметили угрозу для второго ребенка. При принятии решения изъять его из семьи основополагающим фактором стало поведение матери. Предварительно мы видим нарушения в работе органов профилактики, также на них указывает и областная прокуратура. Ошибки вскоре будут установлены и исправлены для недопущения подобных случаев в будущем. В отношении обоих детей на родителей готовятся документы на лишение родительских прав", - привели РИА Новости слова заместителя председателя правительства региона Валерия Жукова в пресс-службе ЕАО.
Как рассказала председатель комитета соцзащиты населения Наталья Афанасьева, ранее младшая дочь уже помещалась в социальное учреждение на то время, пока мать лечилась от туберкулеза. После оформления необходимых документов ребенка вернули в семью. Условия, в которых содержались дети, оценивались как удовлетворительные, на межведомственном учете семья не состояла.
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