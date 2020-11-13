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Вузам и колледжам Самарской области рекомендуют вести лекции дистанционно
Вузам и колледжам Самарской области рекомендуют вести лекции дистанционно
Вузам, техникумам и колледжам Самарской области рекомендовано проводить лекции в дистанционном режиме, оставив очный формат лишь для практических занятий,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:58
2020-12-04T19:59
самарская область
общество
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Вузам, техникумам и колледжам Самарской области рекомендовано проводить лекции в дистанционном режиме, оставив очный формат лишь для практических занятий, сообщает в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом."Вузам и СПО поступили рекомендации проводить лекции удаленно. На очном режиме останется практика", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации оперштаба, принято решение продлить на неделю дистанционное обучение для школьников 6-11 классов.Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области будут учиться дистанционно.В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на "удаленку" беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 18 435 случаев заражения коронавирусом, 16 355 человек выздоровели, 348 скончались.
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самарская область, общество

Вузам и колледжам Самарской области рекомендуют вести лекции дистанционно

19:58 13.11.2020 (обновлено: 19:59 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПедагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Вузам, техникумам и колледжам Самарской области рекомендовано проводить лекции в дистанционном режиме, оставив очный формат лишь для практических занятий, сообщает в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
"Вузам и СПО поступили рекомендации проводить лекции удаленно. На очном режиме останется практика", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации оперштаба, принято решение продлить на неделю дистанционное обучение для школьников 6-11 классов.
Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области будут учиться дистанционно.
В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на "удаленку" беременных женщин.
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