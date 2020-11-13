https://ria.ru/20201113/chernogoriya-1584522039.html

В Черногории вводят комендантский час

В Черногории вводят комендантский час

Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT). РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:18

2020-11-13T17:18

2020-11-13T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT).Уточняется, что пока меры действуют до 1 декабря. Посещение кафе и ресторанов с 7.00 до 20.00 возможно только при наличии защитной маски, которую разрешается снимать лишь на время еды и питья. За одним столом могут находиться не более четырех человек, обязательна дистанция между ними в два метра.По данным Института общественного здоровья Черногории за прошедшие сутки выявлен 601 больной коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 26 109. В последние 24 часа умерли 13 пациентов, всего скончались 377 инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html

черногория

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коронавирус covid-19, черногория, в мире