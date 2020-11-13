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https://ria.ru/20201113/chernogoriya-1584522039.html
В Черногории вводят комендантский час
В Черногории вводят комендантский час
Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT). РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:18
2020-11-13T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT).Уточняется, что пока меры действуют до 1 декабря. Посещение кафе и ресторанов с 7.00 до 20.00 возможно только при наличии защитной маски, которую разрешается снимать лишь на время еды и питья. За одним столом могут находиться не более четырех человек, обязательна дистанция между ними в два метра.По данным Института общественного здоровья Черногории за прошедшие сутки выявлен 601 больной коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 26 109. В последние 24 часа умерли 13 пациентов, всего скончались 377 инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, черногория, в мире

В Черногории вводят комендантский час

17:18 13.11.2020 (обновлено: 17:37 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT).
"Запрещается покидать место проживания с 21.00 до 5.00, рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20.00, на выходных запрещаются междугородние поездки, запрещаются собрания свыше 4 человек, религиозные обряды разрешены только в отсутствие верующих", - огласил новые меры министр здравоохранения Кенан Храпович на брифинге NKT, трансляцию вел кабмин.
Уточняется, что пока меры действуют до 1 декабря. Посещение кафе и ресторанов с 7.00 до 20.00 возможно только при наличии защитной маски, которую разрешается снимать лишь на время еды и питья. За одним столом могут находиться не более четырех человек, обязательна дистанция между ними в два метра.
По данным Института общественного здоровья Черногории за прошедшие сутки выявлен 601 больной коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 26 109. В последние 24 часа умерли 13 пациентов, всего скончались 377 инфицированных.
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