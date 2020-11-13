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Помощник Алиева назвал неуместными слова посла о крушении Ми-24
Помощник Алиева назвал неуместными слова посла о крушении Ми-24
Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T07:14
2020-11-13T07:14
хикмет гаджиев
генпрокуратура азербайджана
полад бюльбюль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
ильхам алиев
баку
азербайджан
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета на территории Армении.Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прокомментировал трагедию словами "на войне как на войне: всякое может быть".Он подчеркнул, что заявления руководителей дипломатических представительств Азербайджана не должны противоречить официальной позиции Баку.Реакция МИД РоссииВ МИД России жестко раскритиковали заявление посла Азербайджана.Как сообщили на Смоленской площади, Россия ожидает скорейшей реализации заверений азербайджанского лидера Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона ожидает, что Азербайджан больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Уголовное делоРоссийские следователи возбудили уголовное дело после уничтожения азербайджанскими военными российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах."Следователями возбуждено дело по 351 статье Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", — сказал он.Кроме того, источник сообщил, что сейчас специалисты проводят следственные действия и экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.Собеседник агентства также уточнил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Крушение российского Ми-24Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
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хикмет гаджиев, генпрокуратура азербайджана, полад бюльбюль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Помощник Алиева назвал неуместными слова посла о крушении Ми-24

07:14 13.11.2020
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета на территории Армении.
Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прокомментировал трагедию словами "на войне как на войне: всякое может быть".
"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия", — приводит слова Гаджиева государственное агентство "Азертадж".
Он подчеркнул, что заявления руководителей дипломатических представительств Азербайджана не должны противоречить официальной позиции Баку.
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Реакция МИД России

В МИД России жестко раскритиковали заявление посла Азербайджана.
Как сообщили на Смоленской площади, Россия ожидает скорейшей реализации заверений азербайджанского лидера Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.
"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — сообщили в МИД.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона ожидает, что Азербайджан больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".
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Уголовное дело

Российские следователи возбудили уголовное дело после уничтожения азербайджанскими военными российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.
"Следователями возбуждено дело по 351 статье Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", — сказал он.
Кроме того, источник сообщил, что сейчас специалисты проводят следственные действия и экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.
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Собеседник агентства также уточнил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Крушение российского Ми-24

Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.
Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
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Хикмет ГаджиевГенпрокуратура АзербайджанаПолад БюльбюльМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ми-24Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ильхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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