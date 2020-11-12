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В России может появиться онлайн-карта загрязнения водных объектов
В России может появиться онлайн-карта загрязнения водных объектов
Экологи предложили создать в России единый центр мониторинга и онлайн-карту загрязнения водных объектов. Соответствующее предложение член центрального совета... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:48
2020-11-12T12:51
россия
всероссийское общество охраны природы
юрий борисов (вице-премьер)
норильск
находка
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экологи предложили создать в России единый центр мониторинга и онлайн-карту загрязнения водных объектов. Соответствующее предложение член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов направил вице-премьеру Юрию Борисову.Копия документа также была направлена в Минприроды. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости."Просим вас на базе АПК "Безопасный город" (или иного программного комплекса) рассмотреть возможность создания единого центра мониторинга состояния водных объектов Российской Федерации. Данное решение предусматривает техническое оснащение всех крупных и значимых водных объектов России постами непрерывного мониторинга, обеспечение контроля за работой таких систем и оперативное реагирование на зафиксированные нарушения", - говорится в документе.В первую очередь предлагается разворачивать подобные системы в зонах влияния промышленных предприятий 1-го и 2-го класса опасности. По мнению авторов инициативы, создание единого центра мониторинга, который сможет в режиме реального времени аккумулировать данные со всех водных объектов, оснащенных специализированной техникой, позволит оперативно реагировать на выбросы загрязняющих и опасных веществ, пресекать попытки сокрытия фактов нарушения природоохранного законодательства и избежать повторения ситуаций экологических катастроф, подобных тем, что произошли в этом году в Находке и Норильске.В целях снижения финансово-экономической нагрузки на федеральные средства и бюджеты регионов, а также для усиления вовлечения промышленных предприятий в решение экологических задач предлагается возложить на соответствующие компании оплату услуг по обеспечению работы систем в размере не менее 50%."Вместе с тем на основании полученных данных предлагаем создать онлайн-карту загрязнения водных объектов, где можно будет в режиме реального времени отслеживать состояние водных объектов, а также на ее основе составить рейтинг "Чистые воды России". Всероссийское общество охраны природы готово выступить партнером этой инициативы, оказав методическую и информационную поддержку", - сказано в письме.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html
https://ria.ru/20200610/1572696142.html
россия
норильск
находка
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россия, всероссийское общество охраны природы, юрий борисов (вице-премьер), норильск, находка, общество

В России может появиться онлайн-карта загрязнения водных объектов

12:48 12.11.2020 (обновлено: 12:51 12.11.2020)
 
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экологи предложили создать в России единый центр мониторинга и онлайн-карту загрязнения водных объектов. Соответствующее предложение член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов направил вице-премьеру Юрию Борисову.
Копия документа также была направлена в Минприроды. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас на базе АПК "Безопасный город" (или иного программного комплекса) рассмотреть возможность создания единого центра мониторинга состояния водных объектов Российской Федерации. Данное решение предусматривает техническое оснащение всех крупных и значимых водных объектов России постами непрерывного мониторинга, обеспечение контроля за работой таких систем и оперативное реагирование на зафиксированные нарушения", - говорится в документе.
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В первую очередь предлагается разворачивать подобные системы в зонах влияния промышленных предприятий 1-го и 2-го класса опасности. По мнению авторов инициативы, создание единого центра мониторинга, который сможет в режиме реального времени аккумулировать данные со всех водных объектов, оснащенных специализированной техникой, позволит оперативно реагировать на выбросы загрязняющих и опасных веществ, пресекать попытки сокрытия фактов нарушения природоохранного законодательства и избежать повторения ситуаций экологических катастроф, подобных тем, что произошли в этом году в Находке и Норильске.
В целях снижения финансово-экономической нагрузки на федеральные средства и бюджеты регионов, а также для усиления вовлечения промышленных предприятий в решение экологических задач предлагается возложить на соответствующие компании оплату услуг по обеспечению работы систем в размере не менее 50%.
"Вместе с тем на основании полученных данных предлагаем создать онлайн-карту загрязнения водных объектов, где можно будет в режиме реального времени отслеживать состояние водных объектов, а также на ее основе составить рейтинг "Чистые воды России". Всероссийское общество охраны природы готово выступить партнером этой инициативы, оказав методическую и информационную поддержку", - сказано в письме.
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РоссияВсероссийское общество охраны природыЮрий Борисов (вице-премьер)НорильскНаходкаОбщество
 
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