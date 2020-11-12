https://ria.ru/20201112/vzyatki-1584335139.html

Обвиняемого во взятках гендиректора Нижегородского водоканала арестовали

Обвиняемого во взятках гендиректора Нижегородского водоканала арестовали

Генеральный директор Нижегородского водоканала, задержанный по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, арестован на 2 месяца,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:37

2020-11-12T17:37

2020-11-12T18:29

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

россия

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Нижегородского водоканала, задержанный по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.В свою очередь региональный СУСК сообщает, что "вину в совершении инкриминируемых преступлений генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" не признал". Отмечается, что следователями СК направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения и в отношении других фигурантов этого уголовного дела.По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.По данным регионального СУСК, руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму, которую контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал". Так, должностные лица акционерного общества обеспечили победу коммерческой фирме по заключению договоров по засыпке котлованов и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде. В качестве взяток фирма передавала 12% от суммы выполненных работ по договору подряда. Всего с января 2019 года по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 миллионов рублей.Кроме того, по данным СУСК, с января 2019 года члены преступного сообщества получили от генерального директора другой фирмы в качестве взятки не менее 20 миллионов рублей за беспрепятственное заключение договора оказания услуг и общее покровительство. Также с апреля 2020 года гендиректор и его сообщники получили не менее 1,2 миллиона рублей взяток за договор с фирмой на оказание клининговых услуг.В отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО "Нижегородский водоканал", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), возбуждено уголовное дело. В отношении ряда руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).В помещении АО "Нижегородский водоканал", в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Семь человек, в том числе руководители акционерного общества, задержаны.Как сообщается на сайте АО "Нижегородский водоканал", генеральным директором предприятия с 5 июня 2018 года является Николай Николюк.

https://ria.ru/20201105/arest-1583222458.html

https://ria.ru/20201030/vzyatka-1582213221.html

https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, россия, нижний новгород, происшествия