https://ria.ru/20201112/vzyatki-1584335139.html
Обвиняемого во взятках гендиректора Нижегородского водоканала арестовали
Обвиняемого во взятках гендиректора Нижегородского водоканала арестовали
Генеральный директор Нижегородского водоканала, задержанный по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, арестован на 2 месяца,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:37
2020-11-12T17:37
2020-11-12T18:29
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
россия
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Нижегородского водоканала, задержанный по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.В свою очередь региональный СУСК сообщает, что "вину в совершении инкриминируемых преступлений генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" не признал". Отмечается, что следователями СК направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения и в отношении других фигурантов этого уголовного дела.По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.По данным регионального СУСК, руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму, которую контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал". Так, должностные лица акционерного общества обеспечили победу коммерческой фирме по заключению договоров по засыпке котлованов и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде. В качестве взяток фирма передавала 12% от суммы выполненных работ по договору подряда. Всего с января 2019 года по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 миллионов рублей.Кроме того, по данным СУСК, с января 2019 года члены преступного сообщества получили от генерального директора другой фирмы в качестве взятки не менее 20 миллионов рублей за беспрепятственное заключение договора оказания услуг и общее покровительство. Также с апреля 2020 года гендиректор и его сообщники получили не менее 1,2 миллиона рублей взяток за договор с фирмой на оказание клининговых услуг.В отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО "Нижегородский водоканал", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), возбуждено уголовное дело. В отношении ряда руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).В помещении АО "Нижегородский водоканал", в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Семь человек, в том числе руководители акционерного общества, задержаны.Как сообщается на сайте АО "Нижегородский водоканал", генеральным директором предприятия с 5 июня 2018 года является Николай Николюк.
https://ria.ru/20201105/arest-1583222458.html
https://ria.ru/20201030/vzyatka-1582213221.html
https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, россия, нижний новгород, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости.
Генеральный директор Нижегородского водоканала, задержанный по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области
Валерий Лазарев.
"Суд арестовал генерального директора "Нижегородского водоканала". Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 января 2021 года. Постановление в законную силу не вступило", - сказал Лазарев.
В свою очередь региональный СУСК сообщает, что "вину в совершении инкриминируемых преступлений генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" не признал". Отмечается, что следователями СК
направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения и в отношении других фигурантов этого уголовного дела.
По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде
организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.
По данным регионального СУСК, руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму, которую контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал". Так, должностные лица акционерного общества обеспечили победу коммерческой фирме по заключению договоров по засыпке котлованов и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде. В качестве взяток фирма передавала 12% от суммы выполненных работ по договору подряда. Всего с января 2019 года по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 миллионов рублей.
Кроме того, по данным СУСК, с января 2019 года члены преступного сообщества получили от генерального директора другой фирмы в качестве взятки не менее 20 миллионов рублей за беспрепятственное заключение договора оказания услуг и общее покровительство. Также с апреля 2020 года гендиректор и его сообщники получили не менее 1,2 миллиона рублей взяток за договор с фирмой на оказание клининговых услуг.
В отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО "Нижегородский водоканал", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), возбуждено уголовное дело. В отношении ряда руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).
В помещении АО "Нижегородский водоканал", в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Семь человек, в том числе руководители акционерного общества, задержаны.
Как сообщается на сайте АО "Нижегородский водоканал", генеральным директором предприятия с 5 июня 2018 года является Николай Николюк.