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Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан
Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:23
2020-11-12T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
дмитрий медведев
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, дмитрий медведев, российская академия наук, общество

Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан

17:23 12.11.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан.
"В середине октября была зарегистрирована вторая наша вакцина "ЭпиВакКорона"… Самое главное, что она есть и идет подготовка пострегистрационных исследований вакцины в российских регионах. Надеюсь, что уже в 2021 году она также станет доступной для граждан", - сказал он на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевРоссийская академия наукОбщество
 
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