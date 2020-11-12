Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
© Пресс-служба Роспотребнадзора
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан.
"В середине октября была зарегистрирована вторая наша вакцина "ЭпиВакКорона"… Самое главное, что она есть и идет подготовка пострегистрационных исследований вакцины в российских регионах. Надеюсь, что уже в 2021 году она также станет доступной для граждан", - сказал он на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
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