https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584331517.html

Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан

Медведев надеется, что вакцина "Вектора" скоро будет доступна для граждан

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:23

2020-11-12T17:23

2020-11-12T17:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

дмитрий медведев

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_0:277:2974:1950_1400x0_80_0_0_c97612e8a0d39e1a89d35851a612727b.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что вакцина "Вектора" против коронавируса уже в 2021 году станет доступной для граждан.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, дмитрий медведев, российская академия наук, общество