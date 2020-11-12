https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584330727.html
Медведев рассказал, какой должна быть цена российской вакцины от COVID-19
Медведев рассказал, какой должна быть цена российской вакцины от COVID-19
Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, учитывать интересы как производителей, так и потребителей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:19
2020-11-12T17:19
2020-11-12T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, учитывать интересы как производителей, так и потребителей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Стоимость вакцины еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее... Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, как обычно в таких случаях, нужно найти баланс", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, общество