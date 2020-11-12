https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584330727.html

Медведев рассказал, какой должна быть цена российской вакцины от COVID-19

Медведев рассказал, какой должна быть цена российской вакцины от COVID-19

Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, учитывать интересы как производителей, так и потребителей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:19

2020-11-12T17:19

2020-11-12T17:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, учитывать интересы как производителей, так и потребителей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Стоимость вакцины еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее... Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, как обычно в таких случаях, нужно найти баланс", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, общество