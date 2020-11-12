https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584288569.html

Сербия подписала предварительное соглашение с Россией по вакцине

Сербия подписала предварительное соглашение с Россией по вакцине

Власти Сербии в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:23

2020-11-12T14:23

2020-11-12T14:23

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БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Власти Сербии в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по договору, заявил президент страны Александр Вучич.В обращении к гражданам в четверг Вучич сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин."С россиянами мы подписали также 18 сентября NDA, и вскоре ожидаем предложение по договору. Но наши органы здравоохранения это должны одобрить, эти вакцины должны быть зарегистрированы. Мы не хотели участвовать в этом виде тестирования, не знаю, понимаете ли меня, и ждем, чтобы эти вакцины были зарегистрированы в их странах", - указал Вучич на пресс-конференции."Лишь после этого наше агентство по медикаментам и органы здравоохранения дадут разрешение, чтобы мы это приобрели, потому что мы не хотим покупать кота в мешке, а хотим приобрести надежную и безопасную вакцину для наших граждан", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, официальный Белград 28 июня подписал аналогичное соглашение с производителем из КНР, но там "пока нет новостей".Накануне число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Сербии впервые превысило 3 тысячи, и достигло 3536 человек. Показатель смертности также побил антирекорд, скончался 21 пациент. По данным министерства здравоохранения страны общее число зараженных с начала пандемии составило 70 424, всего умерли 936 инфицированных. В четверг назначено заседание кризисного штаба Сербии, ожидается ужесточение мер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html

https://ria.ru/20201111/vaktsiny-1584180542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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