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Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу
Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:24
2020-11-12T12:24
россия
евгений дитрих
михаил мишустин
владимир якушев
дмитрий кобылкин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве.В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, с поста министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе. Тогда же президент освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев впоследствии предложил кандидатуру экс-министра на должность и.о. заместителя секретаря генсовета ЕР. В отставку также был отправлен и Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России.
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россия, евгений дитрих, михаил мишустин, владимир якушев, дмитрий кобылкин, правительство рф, политика

Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу

12:24 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве.
"Хотел бы еще раз поблагодарить Евгения Ивановича Дитриха, Дмитрия Николаевича Кобылкина и Владимира Владимировича Якушева за совместную работу. Уверен, они смогут проявить себя и на новых постах", - сказал Мишустин в ходе заседания кабмина.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, с поста министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе. Тогда же президент освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев впоследствии предложил кандидатуру экс-министра на должность и.о. заместителя секретаря генсовета ЕР. В отставку также был отправлен и Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России.
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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РоссияЕвгений ДитрихМихаил МишустинВладимир ЯкушевДмитрий КобылкинПравительство РФПолитика
 
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