Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве.
"Хотел бы еще раз поблагодарить Евгения Ивановича Дитриха, Дмитрия Николаевича Кобылкина и Владимира Владимировича Якушева за совместную работу. Уверен, они смогут проявить себя и на новых постах", - сказал Мишустин в ходе заседания кабмина.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, с поста министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе. Тогда же президент освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев впоследствии предложил кандидатуру экс-министра на должность и.о. заместителя секретаря генсовета ЕР. В отставку также был отправлен и Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России.
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