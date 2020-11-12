https://ria.ru/20201112/pravitelstvo-1584256729.html

Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу

Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:24

2020-11-12T12:24

2020-11-12T12:24

россия

евгений дитрих

михаил мишустин

владимир якушев

дмитрий кобылкин

правительство рф

политика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил покинувших посты министров Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха за работу в правительстве.В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, с поста министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе. Тогда же президент освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев впоследствии предложил кандидатуру экс-министра на должность и.о. заместителя секретаря генсовета ЕР. В отставку также был отправлен и Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России.

https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений дитрих, михаил мишустин, владимир якушев, дмитрий кобылкин, правительство рф, политика