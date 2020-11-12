https://ria.ru/20201112/pozdravleniya-1584285072.html

Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США

Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США

Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:06

2020-11-12T14:06

2020-11-12T14:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло", - сказал он на онлайн-пресс-конференции.Об избрании Байдена президентом США ранее сообщили крупнейшие американские СМИ. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.Ранее действующий президент США Дональд Трамп призывал остановить подсчет голосов.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире