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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/pozdravleniya-1584285072.html
Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США
Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США
Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:06
2020-11-12T14:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло", - сказал он на онлайн-пресс-конференции.Об избрании Байдена президентом США ранее сообщили крупнейшие американские СМИ. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.Ранее действующий президент США Дональд Трамп призывал остановить подсчет голосов.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html
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дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире

Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США

14:06 12.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло", - сказал он на онлайн-пресс-конференции.

"Все поздравления, которые до сих пор прозвучали, опираются на подсчеты CNN, ABC, социальных сетей, ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход. Нужно дождаться официального объявления", - подчеркнул российский министр.

Об избрании Байдена президентом США ранее сообщили крупнейшие американские СМИ. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп призывал остановить подсчет голосов.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденСШАВ мире
 
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