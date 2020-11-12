Лавров заявил об отсутствии оснований для поздравлений президенту США
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло", - сказал он на онлайн-пресс-конференции.
"Все поздравления, которые до сих пор прозвучали, опираются на подсчеты CNN, ABC, социальных сетей, ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход. Нужно дождаться официального объявления", - подчеркнул российский министр.
Об избрании Байдена президентом США ранее сообщили крупнейшие американские СМИ. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп призывал остановить подсчет голосов.
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