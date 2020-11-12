https://ria.ru/20201112/pandemiya-1584267936.html

Эксперт предупредил об одном из последствий пандемии

Эксперт предупредил об одном из последствий пандемии

Одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство у эмоциональных людей, такое же расстройство обычно проявляется после... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:59

2020-11-12T12:59

2020-11-12T12:59

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство у эмоциональных людей, такое же расстройство обычно проявляется после боевых действий или каких-либо катастроф, заявил генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов.Он уточнил, что такое расстройство характерно не для всех - люди с более стойким психическим иммунитетом ему не подвержены, а вот у тревожных людей, которые легче поддаются паническим настроениям, оно возможно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество