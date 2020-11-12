Эксперт предупредил об одном из последствий пандемии
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство у эмоциональных людей, такое же расстройство обычно проявляется после боевых действий или каких-либо катастроф, заявил генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов.
"Последнее время, когда мы смогли составить полную картину происходящего, можно уже говорить о некоем заболевании - посттравматическое стрессовое расстройство, обычно это описывается при последствиях войн, боевых действий, ликвидации техногенных или иных катастроф, каких-то социальных катаклизмах. Сейчас это можно в целом охарактеризовать, как посттравматическое стрессовое расстройство", - сказал Морозов на пресс-конференции.
Он уточнил, что такое расстройство характерно не для всех - люди с более стойким психическим иммунитетом ему не подвержены, а вот у тревожных людей, которые легче поддаются паническим настроениям, оно возможно.
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