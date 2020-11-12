https://ria.ru/20201112/okruzhenie-1584271632.html

Пашинян рассказал, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение

Пашинян рассказал, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к народу, что без подписания соглашения по Карабаху под окружение могли попасть свыше 20 тысяч... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:10

2020-11-12T13:10

2020-11-12T13:14

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к народу, что без подписания соглашения по Карабаху под окружение могли попасть свыше 20 тысяч военных.По его словам, Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а президент Карабаха - об угрозе потери Степанакерта. "В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", - заявил премьер.Пашинян заявил, что в этом случае была угроза потери контроля над Кашатагским и Карвачарским районами, расположенными в непосредственной близости от непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Он добавил, что подписал соглашение для спасения жизни военных - неподписание означало бы дезертирство. Вместе с тем премьер заявил, что "карабахский вопрос как не был решен, так и не решен сейчас, и многое нужно сделать".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/karabakh-1584271859.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире