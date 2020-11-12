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В Нидерландах избавляются от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса
В Нидерландах избавляются от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса
Библиотеки в Нидерландах убирают с книжных полок детские книги с изображением помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) - Черного Пита,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:31
2020-11-12T17:31
санта-клаус
бельгия
гаага
нидерланды
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Библиотеки в Нидерландах убирают с книжных полок детские книги с изображением помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) - Черного Пита, вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщает местное издание NL Times.Согласно праздничной традиции, Синтерклааса сопровождает помощник - Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве уже долгое время критикуют образ Черного Пита, считая его "расистским" и якобы берущим начало из колониальной культуры.Представитель ассоциации публичных библиотек VOB Антон Кок сообщил газете Algemeen Dagblad, что это логично, если учитывать социальные изменения, и следует духу времени. "Повсюду растет осознание того, что Черный Пит создает стереотипный образ определенной части населения, и библиотеки идут в фарватере (этой тенденции - ред.)", - заявил он.По его словам, в этом нет ничего необычного. "Множество книг были убраны со временем за то, что противоречили морали", - сказал представитель VOB, ссылаясь на детские книги, уничижительно изображавшие население бывшей Голландской Ост-Индии. По его мнению, персонаж Черный Пит также противоречит нормам нравственности.При этом ассоциация публичных библиотек не принуждает библиотеки отказаться от книг, вся ответственность лежит на них самих.Кок отметил, что тот факт, что некоторые голландцы по-прежнему хотят сберечь традиционный образ Черного Пита, не является причиной для сохранения книг.Убранные книги чаще всего продают со скидкой, одну копию отправят в Королевскую национальную библиотеку Нидерландов, расположенную в Гааге.
https://ria.ru/20201105/lynch-1583142082.html
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санта-клаус, бельгия, гаага, нидерланды, в мире

В Нидерландах избавляются от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса

17:31 12.11.2020
 
© AP Photo / Peter DejongСинтерклаас, голландский Санта-Клаус, в окружении так называемых Черных Питов в Нидерландах
Синтерклаас, голландский Санта-Клаус, в окружении так называемых Черных Питов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Библиотеки в Нидерландах убирают с книжных полок детские книги с изображением помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) - Черного Пита, вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщает местное издание NL Times.
Согласно праздничной традиции, Синтерклааса сопровождает помощник - Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве уже долгое время критикуют образ Черного Пита, считая его "расистским" и якобы берущим начало из колониальной культуры.
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Представитель ассоциации публичных библиотек VOB Антон Кок сообщил газете Algemeen Dagblad, что это логично, если учитывать социальные изменения, и следует духу времени. "Повсюду растет осознание того, что Черный Пит создает стереотипный образ определенной части населения, и библиотеки идут в фарватере (этой тенденции - ред.)", - заявил он.
По его словам, в этом нет ничего необычного. "Множество книг были убраны со временем за то, что противоречили морали", - сказал представитель VOB, ссылаясь на детские книги, уничижительно изображавшие население бывшей Голландской Ост-Индии. По его мнению, персонаж Черный Пит также противоречит нормам нравственности.
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При этом ассоциация публичных библиотек не принуждает библиотеки отказаться от книг, вся ответственность лежит на них самих.
Кок отметил, что тот факт, что некоторые голландцы по-прежнему хотят сберечь традиционный образ Черного Пита, не является причиной для сохранения книг.
Убранные книги чаще всего продают со скидкой, одну копию отправят в Королевскую национальную библиотеку Нидерландов, расположенную в Гааге.
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