Глава Абхазии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер Абхазии Аслан Бжания на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поддержку на протяжении многих лет, а также в период пандемии коронавируса, отметив, что друзья познаются в беде.
"Хочу выразить слова благодарности от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович Путин, за ту поддержку и помощь, которую вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы вам за это признательны, друзья, как известно, познаются в беде. В последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали", - сказал Бжания.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 18 октября для оказания медицинской помощи больным COVID-19. На следующий день российские военные развернули в Сухуме на территории тургостиницы "Айтар" мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50, так как больных размещают в корпусах, предоставленных руководством пансионата и минздрава республики, а не в палатках.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 4581, выздоровевших - 2490, включая лечившихся амбулаторно, 47 заболевших скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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