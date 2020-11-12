https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584230153.html

В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:34

2020-11-12T10:34

2020-11-12T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского правительства."С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - говорится в обновленной версии мартовского постановления правительства Петербурга о мерах по предотвращению распространению коронавируса.В документе не конкретизированы те категории населения, диспансеризация которых приостановлена.Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург