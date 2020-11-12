В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
10:34 12.11.2020 (обновлено: 10:44 12.11.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского правительства.
"С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - говорится в обновленной версии мартовского постановления правительства Петербурга о мерах по предотвращению распространению коронавируса.
В документе не конкретизированы те категории населения, диспансеризация которых приостановлена.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.
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