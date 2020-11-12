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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584230153.html
В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:34
2020-11-12T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского правительства."С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - говорится в обновленной версии мартовского постановления правительства Петербурга о мерах по предотвращению распространению коронавируса.В документе не конкретизированы те категории населения, диспансеризация которых приостановлена.Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

10:34 12.11.2020 (обновлено: 10:44 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Диспансеризация и профилактические медосмотры для ряда категорий взрослых жителей Петербурга приостанавливаются с субботы, сообщается на сайте городского правительства.
"С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - говорится в обновленной версии мартовского постановления правительства Петербурга о мерах по предотвращению распространению коронавируса.
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В документе не конкретизированы те категории населения, диспансеризация которых приостановлена.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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