https://ria.ru/20201112/distantsionka-1584280647.html

Собянин объяснил перевод старшеклассников на дистанционное обучение

Собянин объяснил перевод старшеклассников на дистанционное обучение

Заболеваемость коронавирусом среди старшеклассников значительно выше, чем в младших классах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:46

2020-11-12T13:46

2020-11-12T13:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди старшеклассников значительно выше, чем в младших классах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удаленку, а младшие нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва