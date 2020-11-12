https://ria.ru/20201112/armeniya-1584257820.html

Армянский депутат обвинила власти в призывах к провокации оппозиции

Армянский депутат обвинила власти в призывах к провокации оппозиции

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян заявила в четверг журналистам, что правящая партия раздает оружие... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:30

2020-11-12T12:30

2020-11-12T12:30

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

эдуард шармазанов

гагик царукян

процветающая армения

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян заявила в четверг журналистам, что правящая партия раздает оружие своим сторонникам для провокаций во время акций оппозиции.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире