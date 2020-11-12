https://ria.ru/20201112/aeroflot-1584379961.html
"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену
"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену
Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:40
2020-11-12T21:40
2020-11-12T21:40
россия
аэрофлот
великобритания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355332_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_4d4d01177b85be97a1e52f9e3084b078.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе.
https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355332_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8d5ba78932a7848ab41a814c8eafc187.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, великобритания, происшествия