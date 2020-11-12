https://ria.ru/20201112/aeroflot-1584379961.html

"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании. РИА Новости, 12.11.2020

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россия

аэрофлот

великобритания

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе.

https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, великобритания, происшествия