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"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену
"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену
Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании. РИА Новости, 12.11.2020
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россия
аэрофлот
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе.
https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html
россия
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россия, аэрофлот, великобритания, происшествия

"Аэрофлот" заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

21:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что не располагает информацией о ситуации с арестом за госизмену представителя компании в Великобритании.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе.
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"Пресс-служба информацией не располагает", - сообщили журналистам в пресс-службе.

 
РоссияАэрофлотВеликобританияПроисшествия
 
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