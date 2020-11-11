https://ria.ru/20201111/yugra-1584146343.html

Югра готова тестировать решения по развитию креативных индустрий

Югра готова тестировать решения по развитию креативных индустрий

Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для отработки федеральных решений по развитию креативных индустрий, сообщила губернатор Югры... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:52

2020-11-11T16:52

2020-11-11T16:52

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

москва

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для отработки федеральных решений по развитию креативных индустрий, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Глава региона в среду приняла участие в сессии "Потенциал креативных индустрий для России будущего" форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве. Комарова поделилась опытом региона, наработанным за последние годы в этой сфере.Так, ранее власти Югры приняли закон о креативных индустриях, он позволит создать в регионе благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также создания объектов интеллектуальной собственности. Правовая база даст властям возможность поддерживать, в том числе финансово, субъекты креативных индустрий.Кроме того, в регионе должен появиться ряд арт-резиденций, которые будут оказывать поддержку креативным проектам. В Югре рассчитывают, что эта инфраструктура поспособствует росту числа субъектов креативных индустрий в округе и обеспечит рост объема производимой ими продукции. Реализация плана позволит округу к 2024 году довести вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт, составляющий 4 триллиона рублей, как минимум до 0,5%.Обсуждая эту тему в рамках форума в среду, Комарова отметила, что в настоящее время на федеральном уровне нет базовой методики расчета вклада креативных индустрий в ВВП, и не все виды креативной деятельности отражены в ОКВЭД. "В соответствии с правилами, любой вид деятельности должен подлежать статистическому учету. Если вид деятельности не учтен в ОКВЭД, то его нет в статистике", - цитирует Комарову региональный департамент общественных и внешних связей.Также, по ее словам, необходимо корректировать систему госзакупок, создать возможности для креативного кластера оперативно регистрировать творческие продукты, оформлять свои права, рассчитывать их стоимость и при необходимости передавать эти права другим лицам. В связи с последним глава региона предложила ввести таможенные преференции для субъектов креативных индустрий."Мы готовы стать пилотным регионом по отработке решений, формируемых на федеральном уровне", - добавила губернатор Югры.

https://ria.ru/20201111/doroga-1584085287.html

https://ria.ru/20201111/yugra-1584052328.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, москва, экономика