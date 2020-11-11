https://ria.ru/20201111/videofiksatsiya-1584160737.html

В Думу внесли проект о наказании за частные камеры фиксации нарушений ПДД

В Думу внесли проект о наказании за частные камеры фиксации нарушений ПДД

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы до одного года за нарушение требований... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:58

2020-11-11T17:58

2020-11-11T17:59

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы до одного года за нарушение требований по установке камер видеофиксации ПДД, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Изменения предлагаются в статью 263.1 Уголовного кодекса РФ.Авторы отмечают, что на сегодняшний день недобросовестные частные организации и индивидуальные предприниматели устанавливают камеры "не там, где существует повышенная аварийность, а там, где максимально часто нарушается скоростной режим". Депутаты считают, что таким образом искусственно создается "аварийный участок", а сами камеры маскируются "в придорожных лесопосадках, за поворотами, за кузовом автомобиля или прямо на машине"."В целях безопасности населения и финансовой защиты от действий недобросовестных организаций и индивидуальных предпринимателей законопроектом предлагается ввести уголовную степень ответственности за нарушение правил установки передвижных комплексов видеофиксации ПДД и дополнить соответствующей нормой уже действующую ст. 263.1 УК РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно предложению, за нарушение требований при установке камер видеофиксации будет грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года.В пакете документов при внесении нет необходимых при поправках в УК отзывов правительства и Верховного суда.

https://ria.ru/20201102/kamery-1582642702.html

https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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