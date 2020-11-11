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В Думу внесли проект о наказании за частные камеры фиксации нарушений ПДД
В Думу внесли проект о наказании за частные камеры фиксации нарушений ПДД
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы до одного года за нарушение требований... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:58
2020-11-11T17:59
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лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы до одного года за нарушение требований по установке камер видеофиксации ПДД, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Изменения предлагаются в статью 263.1 Уголовного кодекса РФ.Авторы отмечают, что на сегодняшний день недобросовестные частные организации и индивидуальные предприниматели устанавливают камеры "не там, где существует повышенная аварийность, а там, где максимально часто нарушается скоростной режим". Депутаты считают, что таким образом искусственно создается "аварийный участок", а сами камеры маскируются "в придорожных лесопосадках, за поворотами, за кузовом автомобиля или прямо на машине"."В целях безопасности населения и финансовой защиты от действий недобросовестных организаций и индивидуальных предпринимателей законопроектом предлагается ввести уголовную степень ответственности за нарушение правил установки передвижных комплексов видеофиксации ПДД и дополнить соответствующей нормой уже действующую ст. 263.1 УК РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно предложению, за нарушение требований при установке камер видеофиксации будет грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года.В пакете документов при внесении нет необходимых при поправках в УК отзывов правительства и Верховного суда.
https://ria.ru/20201102/kamery-1582642702.html
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авто, лдпр, госдума рф, общество

В Думу внесли проект о наказании за частные камеры фиксации нарушений ПДД

17:58 11.11.2020 (обновлено: 17:59 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы до одного года за нарушение требований по установке камер видеофиксации ПДД, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Изменения предлагаются в статью 263.1 Уголовного кодекса РФ.
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Авторы отмечают, что на сегодняшний день недобросовестные частные организации и индивидуальные предприниматели устанавливают камеры "не там, где существует повышенная аварийность, а там, где максимально часто нарушается скоростной режим". Депутаты считают, что таким образом искусственно создается "аварийный участок", а сами камеры маскируются "в придорожных лесопосадках, за поворотами, за кузовом автомобиля или прямо на машине".
"В целях безопасности населения и финансовой защиты от действий недобросовестных организаций и индивидуальных предпринимателей законопроектом предлагается ввести уголовную степень ответственности за нарушение правил установки передвижных комплексов видеофиксации ПДД и дополнить соответствующей нормой уже действующую ст. 263.1 УК РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно предложению, за нарушение требований при установке камер видеофиксации будет грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года.
В пакете документов при внесении нет необходимых при поправках в УК отзывов правительства и Верховного суда.
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