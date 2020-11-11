https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584174530.html
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в январе 2021 года
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в январе 2021 года
Вакцинация от коронавирусной инфекции всех желающих может занять около года, она должна начаться в январе-феврале, заявил директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:06
2020-11-11T19:06
2020-11-12T00:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции всех желающих может занять около года, она должна начаться в январе-феврале, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Гинцбург уточнил, что пострегистрационные испытания вакцины могут закончиться в мае или июне 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582499281.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество