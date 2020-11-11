https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584164800.html

Посол ОАЭ рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"

Посол ОАЭ рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"

ОАЭ настроены продолжать сотрудничество с Россией в рамках клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:10

2020-11-11T18:10

2020-11-11T18:10

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ОАЭ настроены продолжать сотрудничество с Россией в рамках клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости посол арабской страны в РФ Мухаммад Ахмад аль-Джабер.В своем первом после вступления в должность в Москве интервью аль-Джабер напомнил, что Эмираты - первая страна на Ближнем Востоке, которая проводит клинические испытания новой российской вакцины."И мы рады приложить усилия к разработке эффективной вакцины. Будем и дальше продвигаться в данном направлении. Клинические испытания проводятся департаментом здравоохранения Абу-Даби под наблюдением министерства здравоохранения и профилактики, а Компания по оказанию услуг в сфере здравоохранения Абу-Даби (SEHHA) применяет все необходимые по международным стандартам медицинские протоколы. Добровольцы находятся под медицинским наблюдением в течение 90 дней после получения дозы вакцины", - рассказал аль-Джабер."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html

москва

белоруссия

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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