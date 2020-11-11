Посол ОАЭ рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ОАЭ настроены продолжать сотрудничество с Россией в рамках клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости посол арабской страны в РФ Мухаммад Ахмад аль-Джабер.
В своем первом после вступления в должность в Москве интервью аль-Джабер напомнил, что Эмираты - первая страна на Ближнем Востоке, которая проводит клинические испытания новой российской вакцины.
"И мы рады приложить усилия к разработке эффективной вакцины. Будем и дальше продвигаться в данном направлении. Клинические испытания проводятся департаментом здравоохранения Абу-Даби под наблюдением министерства здравоохранения и профилактики, а Компания по оказанию услуг в сфере здравоохранения Абу-Даби (SEHHA) применяет все необходимые по международным стандартам медицинские протоколы. Добровольцы находятся под медицинским наблюдением в течение 90 дней после получения дозы вакцины", - рассказал аль-Джабер.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.
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