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В Татарстане подростка подозревают в убийстве матери
В Татарстане подростка подозревают в убийстве матери
Тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружено в одной из квартир в Альметьевске, в убийстве подозревается 13-летний сын погибшей, сообщает следственное РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:45
2020-11-11T18:10
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружено в одной из квартир в Альметьевске, в убийстве подозревается 13-летний сын погибшей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."В квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. По предварительным данным, убийство было совершено несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил журналистам, что после убийства прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорные мероприятия поручены альметьевскому городскому прокурору.В ходе проверки надзорное ведомство, по словам Галиева, оценит полноту и своевременность мер со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20201109/pokushenie-1583706833.html
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
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Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), альметьевск, происшествия

В Татарстане подростка подозревают в убийстве матери

17:45 11.11.2020 (обновлено: 18:10 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружено в одной из квартир в Альметьевске, в убийстве подозревается 13-летний сын погибшей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. По предварительным данным, убийство было совершено несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил журналистам, что после убийства прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорные мероприятия поручены альметьевскому городскому прокурору.
В ходе проверки надзорное ведомство, по словам Галиева, оценит полноту и своевременность мер со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)АльметьевскПроисшествия
 
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