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При столкновении катера с греческим танкером погибли четыре человека
При столкновении катера с греческим танкером погибли четыре человека
Четыре турецких рыбака погибли в результате столкновения танкера под греческим флагом с турецким рыболовным катером, сообщила администрация провинции Адана на... РИА Новости, 11.11.2020
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адана (провинция)
греция
турция
в мире
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Четыре турецких рыбака погибли в результате столкновения танкера под греческим флагом с турецким рыболовным катером, сообщила администрация провинции Адана на юге Турции.Ранее об инциденте сообщили турецкие СМИ. По их данным, на борту катера были пять человек, которые пропали без вести."Сегодня в 05.50 в 15 морских милях от района Караташ нашей провинции танкер под греческим флагом столкнулся с рыболовным катером под турецким флагом. Прибывшие на место происшествия спасатели береговой охраны обнаружили четыре тела. Поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html
адана (провинция)
греция
турция
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адана (провинция), греция, турция, в мире

При столкновении катера с греческим танкером погибли четыре человека

12:01 11.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с сопки "Орлиное гнездо" на Амурский залив во Владивостоке
Вид с сопки Орлиное гнездо на Амурский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Четыре турецких рыбака погибли в результате столкновения танкера под греческим флагом с турецким рыболовным катером, сообщила администрация провинции Адана на юге Турции.
Ранее об инциденте сообщили турецкие СМИ. По их данным, на борту катера были пять человек, которые пропали без вести.
"Сегодня в 05.50 в 15 морских милях от района Караташ нашей провинции танкер под греческим флагом столкнулся с рыболовным катером под турецким флагом. Прибывшие на место происшествия спасатели береговой охраны обнаружили четыре тела. Поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11:17
Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером
 
Адана (провинция)ГрецияТурцияВ мире
 
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