https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584067450.html
При столкновении катера с греческим танкером погибли четыре человека
При столкновении катера с греческим танкером погибли четыре человека
Четыре турецких рыбака погибли в результате столкновения танкера под греческим флагом с турецким рыболовным катером, сообщила администрация провинции Адана на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:01
2020-11-11T12:01
2020-11-11T12:01
адана (провинция)
греция
турция
в мире
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Четыре турецких рыбака погибли в результате столкновения танкера под греческим флагом с турецким рыболовным катером, сообщила администрация провинции Адана на юге Турции.Ранее об инциденте сообщили турецкие СМИ. По их данным, на борту катера были пять человек, которые пропали без вести."Сегодня в 05.50 в 15 морских милях от района Караташ нашей провинции танкер под греческим флагом столкнулся с рыболовным катером под турецким флагом. Прибывшие на место происшествия спасатели береговой охраны обнаружили четыре тела. Поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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адана (провинция), греция, турция, в мире