https://ria.ru/20201111/transport-1584112471.html
Голикова призвала регионы обеспечить транспорт для больных COVID-19
Голикова призвала регионы обеспечить транспорт для больных COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ не очень активно работают над решением вопросов с транспортным обслуживанием пациентов с COVID-19. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:45
2020-11-11T14:45
2020-11-11T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ не очень активно работают над решением вопросов с транспортным обслуживанием пациентов с COVID-19."Как я уже сказала, регионам также выделены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей на цели, которые связаны с борьбой с COVID, они не конкретно целевые на койки или на что-то, а именно на те мероприятия по COVID, которые необходимы каждому конкретному региону в конкретной ситуации", - сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Но тем не менее президент РФ, напомнила она, "акцентировал, что здесь средства должны быть потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение тестирования, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и что очень важно – транспортное обслуживание пациентов и медперсонала"."И здесь то, что мы наблюдаем в последние 10 дней, свидетельствует о том, что пока работа на территориях регионов разворачивается не очень активно именно по транспортному обеспечению", - отметила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584091045.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что регионы РФ не очень активно работают над решением вопросов с транспортным обслуживанием пациентов с COVID-19.
"Как я уже сказала, регионам также выделены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей на цели, которые связаны с борьбой с COVID, они не конкретно целевые на койки или на что-то, а именно на те мероприятия по COVID, которые необходимы каждому конкретному региону в конкретной ситуации", - сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.
Но тем не менее президент РФ, напомнила она, "акцентировал, что здесь средства должны быть потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение тестирования, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и что очень важно – транспортное обслуживание пациентов и медперсонала".
"И здесь то, что мы наблюдаем в последние 10 дней, свидетельствует о том, что пока работа на территориях регионов разворачивается не очень активно именно по транспортному обеспечению", - отметила Голикова.
"Мы разрешили привлекать к этой работе не только специализированные транспортные средства в виде машин скорой медицинской помощи, но и иные транспортные средства, которые позволят как можно быстрее доставить пациентов в лечебные учреждения, а, соответственно, медицинский персонал, там, где это необходимо, к месту оказания медицинской помощи или обследования населения", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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