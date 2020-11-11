https://ria.ru/20201111/transport-1584112471.html

Голикова призвала регионы обеспечить транспорт для больных COVID-19

Голикова призвала регионы обеспечить транспорт для больных COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ не очень активно работают над решением вопросов с транспортным обслуживанием пациентов с COVID-19. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ не очень активно работают над решением вопросов с транспортным обслуживанием пациентов с COVID-19."Как я уже сказала, регионам также выделены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей на цели, которые связаны с борьбой с COVID, они не конкретно целевые на койки или на что-то, а именно на те мероприятия по COVID, которые необходимы каждому конкретному региону в конкретной ситуации", - сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Но тем не менее президент РФ, напомнила она, "акцентировал, что здесь средства должны быть потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение тестирования, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и что очень важно – транспортное обслуживание пациентов и медперсонала"."И здесь то, что мы наблюдаем в последние 10 дней, свидетельствует о том, что пока работа на территориях регионов разворачивается не очень активно именно по транспортному обеспечению", - отметила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584091045.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество