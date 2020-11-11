https://ria.ru/20201111/roskomnadzor-1584143764.html

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить фейк о налоговых компенсациях

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить фейк о налоговых компенсациях

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение фейкового видеоролика, в котором мошенники рассказывают о получении несуществующих выплат от... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:42

2020-11-11T16:42

2020-11-11T16:42

антон котяков

даниил егоров

максут шадаев

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение фейкового видеоролика, в котором мошенники рассказывают о получении несуществующих выплат от государства с помощью банковской карты, говорится в сообщении ведомства.На прошлой неделе эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номера банковских карт россиян.Как говорится в сообщении Роскомнадзора, ведомство принимает меры по блокировке предложений мошенников о получении налоговых компенсаций с использованием данных банковской карты."В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России в администрацию YouTube направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что с начала 2020 года ограничен доступ более чем к 30 тысячам сайтов финансовых мошенников.

https://ria.ru/20201111/youtube-1584131854.html

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, даниил егоров, максут шадаев, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество