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https://ria.ru/20201111/roskomnadzor-1584143764.html
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить фейк о налоговых компенсациях
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить фейк о налоговых компенсациях
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение фейкового видеоролика, в котором мошенники рассказывают о получении несуществующих выплат от... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:42
2020-11-11T16:42
антон котяков
даниил егоров
максут шадаев
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение фейкового видеоролика, в котором мошенники рассказывают о получении несуществующих выплат от государства с помощью банковской карты, говорится в сообщении ведомства.На прошлой неделе эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номера банковских карт россиян.Как говорится в сообщении Роскомнадзора, ведомство принимает меры по блокировке предложений мошенников о получении налоговых компенсаций с использованием данных банковской карты."В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России в администрацию YouTube направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что с начала 2020 года ограничен доступ более чем к 30 тысячам сайтов финансовых мошенников.
https://ria.ru/20201111/youtube-1584131854.html
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
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антон котяков, даниил егоров, максут шадаев, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить фейк о налоговых компенсациях

16:42 11.11.2020
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение фейкового видеоролика, в котором мошенники рассказывают о получении несуществующих выплат от государства с помощью банковской карты, говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.
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Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номера банковских карт россиян.
Как говорится в сообщении Роскомнадзора, ведомство принимает меры по блокировке предложений мошенников о получении налоговых компенсаций с использованием данных банковской карты.
"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России в администрацию YouTube направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности Единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что с начала 2020 года ограничен доступ более чем к 30 тысячам сайтов финансовых мошенников.
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Антон КотяковДаниил ЕгоровМаксут ШадаевYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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