https://ria.ru/20201111/pozhilye-1584103454.html

Голикова пояснила ограничения для россиян старшего возраста

Голикова пояснила ограничения для россиян старшего возраста

Граждане старшего возраста должны поберечься из-за COVID-19, но "мы не запираем их в четырех стенах", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:10

2020-11-11T14:10

2020-11-11T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Граждане старшего возраста должны поберечься из-за COVID-19, но "мы не запираем их в четырех стенах", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нельзя запереть пожилого человека в доме и не выпускать его на улицу... Мы в начале пандемии, конечно, были, честно скажу, крайне напуганы той ситуацией, которая развивалась за рубежом, когда гибли в основном граждане старшего возраста, старше 65-70-80 лет. И мы максимально хотели их обезопасить. Сейчас, уже имея определенный опыт весенней работы, мы понимаем, что запереть человека в доме невозможно", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Однако, по ее словам, учитывая тенденцию, что граждане старшего возраста имеют тенденцию к росту заболеваемости, они должны поберечься, но, "безусловно, мы не запираем их в четырех стенах".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/rezhim-1583462576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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