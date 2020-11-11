https://ria.ru/20201111/pozhilye-1584103454.html
Голикова пояснила ограничения для россиян старшего возраста
Голикова пояснила ограничения для россиян старшего возраста
Граждане старшего возраста должны поберечься из-за COVID-19, но "мы не запираем их в четырех стенах", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:10
2020-11-11T14:10
2020-11-11T15:07
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Граждане старшего возраста должны поберечься из-за COVID-19, но "мы не запираем их в четырех стенах", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нельзя запереть пожилого человека в доме и не выпускать его на улицу... Мы в начале пандемии, конечно, были, честно скажу, крайне напуганы той ситуацией, которая развивалась за рубежом, когда гибли в основном граждане старшего возраста, старше 65-70-80 лет. И мы максимально хотели их обезопасить. Сейчас, уже имея определенный опыт весенней работы, мы понимаем, что запереть человека в доме невозможно", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Однако, по ее словам, учитывая тенденцию, что граждане старшего возраста имеют тенденцию к росту заболеваемости, они должны поберечься, но, "безусловно, мы не запираем их в четырех стенах".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/rezhim-1583462576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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