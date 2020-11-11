https://ria.ru/20201111/pogoda-1584026878.html

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Якутии

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Якутии

Теплая температурная аномалия до 8 градусов прогнозируется в Якутии в конце недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:07

2020-11-11T03:07

2020-11-11T03:07

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1400x0_80_0_0_f8539072e69a2089d042c0cba3caf81b.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Теплая температурная аномалия до 8 градусов прогнозируется в Якутии в конце недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584023315.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество