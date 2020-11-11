https://ria.ru/20201111/pogoda-1584026878.html
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Якутии
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Якутии
Теплая температурная аномалия до 8 градусов прогнозируется в Якутии в конце недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:07
2020-11-11T03:07
2020-11-11T03:07
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Теплая температурная аномалия до 8 градусов прогнозируется в Якутии в конце недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584023315.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество