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Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО

Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10%... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:09

2020-11-11T16:09

2020-11-11T16:09

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10% бюджета, сообщил телеканал "360".Он подчеркнул важность поддержки бизнеса, продолжения строительства дорог и учебных учреждений в период пандемии коронавируса. По его мнению, кризис нужно использовать с выгодой."Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта", — пояснил губернатор.Воробьев отметил, что помощь будет осуществляться при участии федеральных и региональных властей.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)