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Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО
Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10%... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:09
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10% бюджета, сообщил телеканал "360".Он подчеркнул важность поддержки бизнеса, продолжения строительства дорог и учебных учреждений в период пандемии коронавируса. По его мнению, кризис нужно использовать с выгодой."Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта", — пояснил губернатор.Воробьев отметил, что помощь будет осуществляться при участии федеральных и региональных властей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)