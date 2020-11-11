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Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО
Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10%... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:09
2020-11-11T16:09
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10% бюджета, сообщил телеканал "360".Он подчеркнул важность поддержки бизнеса, продолжения строительства дорог и учебных учреждений в период пандемии коронавируса. По его мнению, кризис нужно использовать с выгодой."Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта", — пояснил губернатор.Воробьев отметил, что помощь будет осуществляться при участии федеральных и региональных властей.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Андрей Воробьев назвал сумму, которая уйдет на борьбу с COVID-19 в МО

16:09 11.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил, что власти потратят на борьбу с коронавирусом в регионе 10% бюджета, сообщил телеканал "360".

"Понятно, что СОVID-19 в каждой системе — государственной и муниципальной — отвлекает средства. В Московской области мы потратим порядка 10% бюджета — это около 60 миллиардов рублей", — уточнил глава региона.

Он подчеркнул важность поддержки бизнеса, продолжения строительства дорог и учебных учреждений в период пандемии коронавируса. По его мнению, кризис нужно использовать с выгодой.
"Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта", — пояснил губернатор.
Воробьев отметил, что помощь будет осуществляться при участии федеральных и региональных властей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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