https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584131506.html

Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию

Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию

Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:56

2020-11-11T15:56

2020-11-11T15:56

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Я бы хотел еще напомнить о важности психологической поддержки населения... Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", - сказал Горелов на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584124792.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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