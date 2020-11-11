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https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584131506.html
Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию
Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию
Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:56
2020-11-11T15:56
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Я бы хотел еще напомнить о важности психологической поддержки населения... Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", - сказал Горелов на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию

15:56 11.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в ковид-госпитале в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Я бы хотел еще напомнить о важности психологической поддержки населения... Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", - сказал Горелов на пресс-конференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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