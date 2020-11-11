https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584131506.html
Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию
Роспотребнадзор напомнил о важности психологической поддержки в пандемию
Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:56
2020-11-11T15:56
2020-11-11T15:56
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александр горелов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо укреплять психологическую поддержку людей в пандемию, создавать дополнительные каналы такой помощи, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Я бы хотел еще напомнить о важности психологической поддержки населения... Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом. Поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Об этом нужно помнить. Может быть, использовать в регионах дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку", - сказал Горелов на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584124792.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество