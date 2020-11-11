https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584109022.html
Собянин спрогнозировал выход из пика пандемии
Собянин спрогнозировал выход из пика пандемии
Осенне-весенняя история с пандемией COVID станет последней из критических, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:29
2020-11-11T14:29
2020-11-11T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Осенне-весенняя история с пандемией COVID станет последней из критических, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."Это проходящая история, вся эта пандемия, эпидемия - это проходящая история, даже не лет, а месяцев. Я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем... Теперь мы понимаем, что эта осенне-весенняя история, скорее всего, будет последней из критических", — сообщил Собянин.Мэр напомнил, что сейчас на выходе находится ряд вакцин от коронавируса, некоторые из них уже изготавливаются в промышленных масштабах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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