https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584109022.html

Собянин спрогнозировал выход из пика пандемии

Собянин спрогнозировал выход из пика пандемии

Осенне-весенняя история с пандемией COVID станет последней из критических, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:29

2020-11-11T14:29

2020-11-11T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Осенне-весенняя история с пандемией COVID станет последней из критических, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."Это проходящая история, вся эта пандемия, эпидемия - это проходящая история, даже не лет, а месяцев. Я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем... Теперь мы понимаем, что эта осенне-весенняя история, скорее всего, будет последней из критических", — сообщил Собянин.Мэр напомнил, что сейчас на выходе находится ряд вакцин от коронавируса, некоторые из них уже изготавливаются в промышленных масштабах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество