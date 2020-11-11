https://ria.ru/20201111/kyukhelbeker-1583986164.html

"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем России

"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем России

Дворянин из обрусевшей немецкой семьи. Друг Пушкина со времен Царскосельского лицея. Поэт, драматург, дуэлянт, путешественник. Восторженный почитатель Грибоедова. Душа литературных собраний. Активный участник Декабрьского восстания, сосланный на вечное поселение в Сибирь и освобожденный незадолго до смерти. Вся жизнь – остросюжетный роман.

2020-11-11T14:00

2020-11-11T14:00

2020-11-11T14:00

подкаст "заговор классиков"

подкаст

а. с. пушкин

александр грибоедов

восстание декабристов (1825 год)

виктор ерофеев

литература

история

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"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем России Дворянин из обрусевшей немецкой семьи. Друг Пушкина со времен Царскосельского лицея. Поэт, драматург, дуэлянт, путешественник. Восторженный почитатель Грибоедова. Душа литературных собраний. Активный участник Декабрьского восстания, сосланный на вечное поселение в Сибирь и освобожденный незадолго до смерти. Вся жизнь – остросюжетный роман.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, а. с. пушкин, александр грибоедов, восстание декабристов (1825 год), виктор ерофеев, литература, история