https://ria.ru/20201111/kvartira-1584120293.html

Москвичка съездила за город и лишилась квартиры

Москвичка съездила за город и лишилась квартиры

Жительница столицы Наталья Каримова не смогла попасть в собственную квартиру после поездки на дачу, сообщил НТВ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:14

2020-11-11T15:14

2020-11-11T16:54

жилье

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жительница столицы Наталья Каримова не смогла попасть в собственную квартиру после поездки на дачу, сообщил НТВ.Как выяснилось, купленная в 1997 году квартира перешла в собственность государства. Об этом хозяйка узнала, когда вернулась после короткой поездки за город и обнаружила, что замки на двери заменены.Каримова обратилась в полицию и управляющую компанию. Женщине объяснили, что недавно приезжали представители департамента Бабушкинского жилфонда.По документам департамента муниципального жилья, Каримова — единственный собственник этой квартиры, однако в выписке из ЕГРН уже три года собственником значится город Москва. При этом счета за услуги ЖКХ по-прежнему приходят на имя женщины.Основания перехода прав на квартиру городу пока не известны.Как объяснил специалист по недвижимости Арман Барекян, чиновники могли не знать о новом собственнике недвижимости и поэтому признали имущество выморочным в связи со смертью прежнего правообладателя."Почему у них не было этих сведений — неизвестно", — добавил собеседник.До 1998 года, когда появилась единая база Росреестра, права на недвижимость регистрировали различные органы. В случае с Каримовой на договоре купли-продажи стоит печать комитета муниципального жилья правительства Москвы (сейчас департамент городского имущества. — Прим. ред.). Выходит, что чиновники не могли не знать, что квартира принадлежит женщине. Однако сведения о ней либо исчезли, либо были скрыты, из-за чего получилось так, что квартира отошла городу после смерти три года назад предыдущего владельца.Теперь все действия с квартирой Натальи Каримовой могут совершаться только с согласия мэрии Москвы. По мнению юристов, в этой истории имело место превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/moshenniki-1583368225.html

https://ria.ru/20201016/moshennichestvo-1580049111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, москва, происшествия