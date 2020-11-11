https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056732.html
В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за все время — 31 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:06
2020-11-11T11:06
2020-11-11T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578839363_0:34:3010:1727_1400x0_80_0_0_39f6f0e759100fb0d1f83318cfc95f3a.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за все время — 31 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 432 летальных случая... За весь период по России умерло 31 593 человека", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578839363_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b3a1d50af34353337eabc91b537e6b7e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество