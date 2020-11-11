https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056732.html

В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за все время — 31 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:06

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2020-11-11T11:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за все время — 31 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 432 летальных случая... За весь период по России умерло 31 593 человека", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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