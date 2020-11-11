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В Москве еще 3857 человек вылечились от коронавируса
В Москве еще 3857 человек вылечились от коронавируса
Еще 3857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 350 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:03
2020-11-11T09:03
2020-11-11T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще 3857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 350 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3857 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество